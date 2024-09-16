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2024
В Омске депутаты регионального парламента провели первые заседания осенней сессии
16 сентября, 12:14
Омские депутаты рассмотрят поправки в закон о референдуме при военном положении
23 января, 07:23
2023
«Центр компетенций» Алексея Сокина перейдет в собственность Омской области
19 сентября 2023, 10:06
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
14 апреля 2023, 02:28
Александр Бурков распорядился организовать праздник в честь Сергея Манякина
20 марта 2023, 08:05
2022
Комитет Омского горсовета по вопросам ЖКХ возглавил Сергей Фролов
Его кандидатуру одобрили все парламентарии.
28 сентября 2022, 12:21
Комитет Омского горсовета по вопросам экономразвития снова возглавил Алексей Провозин
Кандидатуру Провозина одобрили все парламентарии.
26 сентября 2022, 05:50

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