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Собственность

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2024
За 2 года в собственность омской администрации перешло порядка 70 опустевших квартир
1 декабря, 04:16
До 90 тысяч. Омичам, выбросившим электросамокаты в Иртыш, грозит наказание
3 октября, 15:04
Судебная точка. Детский сад в Омске перейдет в собственность города
24 сентября, 12:01
Аренда на 49 лет. Омич через суд пытался выкупить земельный участок с сотовой вышкой
В пресс-службе омских судов сообщили, что мужчине неправильно провели межевание, однако первый суд он выиграл.
1 апреля, 05:20
Зарплата, соцвыплаты и бизнес. Омскстат рассказал, из чего складывается доход омичей
22 марта, 07:49
Цена продолжает расти. Бизнес-зал в аэропорту Омска продают за 52,7 млн рублей
18 марта, 02:40
2023
Без наследников. В Омске за год нашли 32 квартиры, в которых все умерли
18 декабря 2023, 09:55
Разбирался суд. В Омске за семьей инвалидов закрепили право собственности на квартиру
Сестры пока что вынужденно проживают в спецучреждении.
18 декабря 2023, 06:11
Договор со «Светофором» на 10 лет. В Омске продают помещение с известным дискаунтером
12 декабря 2023, 03:37
Омич подал в суд на соседей из-за камер видеонаблюдения во дворе дома
Заявитель потребовал убрать камеры и выплатить ему 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
11 октября 2023, 04:46
Центр компетенций по вопросам городской среды перейдет под крыло Омской области
27 сентября 2023, 08:12
«Центр компетенций» Алексея Сокина перейдет в собственность Омской области
19 сентября 2023, 10:06
Помещения в 100-летнем особняке на Булатова за 4 млн приобрел омич Андрей Круподра
15 июня 2023, 14:32
В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус
9 июня 2023, 09:52
В Омске для муниципальных нужд у жильцов изымают квартиры в восьми аварийных домах
1 июня 2023, 06:11
Работаем в минус. Почему собственность Омской области не приносит доходов
14 апреля 2023, 02:28
Современный феодализм. Житель Омска присвоил 200 га земли за городом
Мужчина подделал судебные документы и обратился с ними в МФЦ. Так он незаконно стал землевладельцем. Схема заинтересовала прокуратуру.
21 марта 2023, 07:00
Омская область заняла 1 место по количеству оформленных по амнистии гаражей
«Амнистия» предусматривает бесплатное получение земельного участка под гаражом и упрощенное оформление гаражного бокса в собственность. За минувший год омичи оформили почти 4 тысячи земельных участков.
28 февраля 2023, 11:34
Путин будет доволен. Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» реорганизовали
Конец смутных времен. Теперь ответственность за судьбу Центра недвижимости, дизайна и рекламы ляжет на собственников.
23 февраля 2023, 14:47
За 2022 год в Омске нашли 18 квартир, в которых все умерли
16 февраля 2023, 11:29

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