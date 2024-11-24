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Приватизация

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Ноябрь
Начало перерождения. Новый владелец омского ДК им. Козицкого начал демонтажные работы
24 ноября, 06:43
Октябрь
С прицелом на жилой комплекс. В центре Омска продают старую столовую за 50 миллионов
29 октября, 10:52
Бастрыкин проверит дело омича, которого годами не переселяют из ветхого жилья
28 октября, 02:42
Теперь не частный. Застройщику омского «Мирапорта» пришлось вернуть участок на берегу
23 октября, 10:42
Омские власти решили не продавать казарму на Партизанской
14 октября, 08:59
Сентябрь
В Омске началась процедура приватизации бань, рынков и пассажирского предприятия
25 сентября, 08:45
«Омское лекарство» осталось без гендиректора накануне приватизации
22 сентября, 08:24
«Сосновый бор» застрял в сети закона. Прокуратура требует возвращения курортной зоны
17 сентября, 11:47
Август
В Омске выставили на аукцион памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана
21 августа, 06:31
Июль
Бизнес против прокуратуры. Дело по спорной земле в центре Омска получило продолжение
28 июля, 07:41
Мэрия Омска планирует продать памятник архитектуры — дом Гутермахера и Лермана
Здание оценили почти в 34,5 млн рублей.
26 июля, 10:46
В Омске через суд попробуют забрать у «Кедра» «новые» участки в парке 30-летия ВЛКСМ
11 июля, 03:56
Июнь
Неудачные торги. Здание ДК имени Козицкого пытался выкупить сын омского экс-министра
18 июня, 10:29
Апрель
Приватизировали. Предприниматель из Омска выкупил заброшенный магазин на Вавилова
24 апреля, 08:49
Цену назовите сами. В Омске снова выставили на торги участок с заброшенной больницей
19 апреля, 09:02
Договор расторгли. Прокуратура через суд вернула государству 2 причала в центре Омска
10 апреля, 07:56
В Омске одобрили приватизацию целой аптечной сети
8 апреля, 10:07
Март
Дело — труба. Как создавался, приватизировался и постепенно разрушался ОмскВодоканал
28 марта, 07:54
Заброшена много лет. В Омске за 12,7 млн продают двухэтажную школу на улице Свободы
12 марта, 04:04
Февраль
Приоритет у арендатора. В Омске за 16,5 млн продают два помещения в доме на Гусарова
13 февраля, 09:51

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