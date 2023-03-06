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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

В Омске таксист избил пассажира

6 марта 2023, 03:24
Фото: 1MI
Видео инцидента появилось в социальных сетях.

В паблике «Инцидент Омск» вчера вечером, 5 марта, разместили видео, как один мужчина избивает другого рядом с автомобилем с маркировкой одного из сервисов такси. Автор ролика сообщил, что это водитель и пассажир.

«Вчера вечером таксист вытащил из машины пассажира и начал избивать. Заметили только под конец всего действия, успели снять концовку. Таксист бросил вещи пассажира и сразу уехал», - написал в паблике омич, пожелавший остаться анонимным.

Очевидец добавил, что об инциденте он сообщил по телефону оператору сервиса такси, но в службе ничем помочь не смогли.

В комментариях под постом омичи в большинстве случаев встали на сторону водителя, предположив, что пассажир был, скорее всего, пьян и вел себя неадекватно.

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#Евгений Игишев#Омск#Нападение#Происшествия#Драка#Город#Такси#Таксист
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