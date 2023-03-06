В Омске таксист избил пассажира

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В паблике «Инцидент Омск» вчера вечером, 5 марта, разместили видео, как один мужчина избивает другого рядом с автомобилем с маркировкой одного из сервисов такси. Автор ролика сообщил, что это водитель и пассажир.
«Вчера вечером таксист вытащил из машины пассажира и начал избивать. Заметили только под конец всего действия, успели снять концовку. Таксист бросил вещи пассажира и сразу уехал», - написал в паблике омич, пожелавший остаться анонимным.
Очевидец добавил, что об инциденте он сообщил по телефону оператору сервиса такси, но в службе ничем помочь не смогли.
В комментариях под постом омичи в большинстве случаев встали на сторону водителя, предположив, что пассажир был, скорее всего, пьян и вел себя неадекватно.