Грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские задержали омича за нападение на таксиста

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В Омском районе по горячим следам задержали подозреваемого в разбое. Минувшей ночью в полицию обратился водитель такси с сообщением о нападении на него, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Выяснилось, что на таксиста напал клиент во время поездки. Водитель вез молодого человека из Омска в поселок Хвойный. Клиент приставил к горлу таксиста, как ему в тот момент показалось, нож и потребовал отдать ему мобильный телефон. Как только потерпевший передал смартфон, злоумышленник высадил водителя из машины, сам сел за руль и уехал. Потерпевший вызвал полицию, обратившись за помощью к жителям близлежащих домов.
Сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль, забуксовавшим на проселочной дороге. Подозреваемого же задержали по месту жительства. Им оказался 20-летний сельчанин, ранее судимый за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти. В качестве орудия преступления злоумышленник использовал под видом ножа стеклянную бутылку, приставив ее горлышком к шее водителя. Следователи возбудили дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.