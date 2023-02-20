Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские задержали омича за нападение на таксиста

20 февраля 2023, 04:22
Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области задержали мужчину, ограбившего таксиста

В качестве орудия преступления злоумышленник использовал под видом ножа стеклянную бутылку, приставив ее горлышком к шее водителя.

В Омском районе по горячим следам задержали подозреваемого в разбое. Минувшей ночью в полицию обратился водитель такси с сообщением о нападении на него, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Выяснилось, что на таксиста напал клиент во время поездки. Водитель вез молодого человека из Омска в поселок Хвойный. Клиент приставил к горлу таксиста, как ему в тот момент показалось, нож и потребовал отдать ему мобильный телефон. Как только потерпевший передал смартфон, злоумышленник высадил водителя из машины, сам сел за руль и уехал. Потерпевший вызвал полицию, обратившись за помощью к жителям близлежащих домов.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль, забуксовавшим на проселочной дороге. Подозреваемого же задержали по месту жительства. Им оказался 20-летний сельчанин, ранее судимый за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти. В качестве орудия преступления злоумышленник использовал под видом ножа стеклянную бутылку, приставив ее горлышком к шее водителя. Следователи возбудили дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

От правосудия не убежишь. В Омске осудят двух приятелей, напавших на прохожую
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Полиция#Разбой#Разбойное нападение#Таксист#Таксисты#Уголовное дело#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
Стройку омских ФАПов «застопорила» компания, связанная с семьей Титаревых
Сегодня, 03:06
Гранаты из шоколада и консервированные носки. Что дарят в Омске на 23 Февраля
Сегодня, 03:06
Стало известно, почему в Омской области могут отключить газ
Вчера, 08:50
Больше половины омичей регулярно перерабатывают и не успевают отдохнуть после работы
Сегодня, 02:18
«Подумал, кадры землетрясения в Турции». Омичи пожаловались на состояние жилого дома
Вчера, 12:34
Уже не Hilton. Отелю Фридманов в Омске дали новое название
Вчера, 04:03