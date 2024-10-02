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Таксист

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2024
Приближение магнитных бурь, таксист-извращенец и семья миллионеров. Омск сегодня
2 октября, 15:22
По горячим следам. Мужчину, напавшего на омича-таксиста, заключили под стражу
26 августа, 14:02
Уплыть дешевле. В разгар ливня в Омске взлетели цены на такси
В Омске вторые сутки продолжаются ливни, в такую погоду уехать куда-то на такси становится проблематично, так как цены на поездки увеличиваются в несколько раз.
17 июля, 12:16
«Что за издевательство?». Омичи пожаловались на резко выросшие цены на такси
Омичи заметили, что с приходом жары цены на такси начали стремительно расти, теперь за поездку приходится отдавать почти в два раза больше привычной суммы.
17 июня, 10:27
Сменил сферу. Пилот севшего в поле рейса Сочи — Омск начал работать таксистом
27 апреля, 09:42
Курьеры и котоняни. Омичи рассказали о вариантах подработки в майские праздники
14% опрошенных омичей сообщили, что возьмут сверхурочные на своей основной работе.
26 апреля, 02:13
Поджигатель будок, новые правила в такси и долгожданное потепление. Омск сегодня
14 марта, 14:38
2023
«Снежные» цены на такси, издевательства в детдоме и убийство беременной. Омск сегодня
23 октября 2023, 14:49
В Госдуме предложили ввести штрафы для таксистов за стоянку во дворах жилых домов
3 октября 2023, 13:30
В Омске прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси»
Соревнования водителей прошли на территории федеральной автошколы «Перекресток» сегодня, 26 сентября.
26 сентября 2023, 11:46
Световое шоу, вымирающие деревни и закон о такси. Омск сегодня
4 сентября 2023, 14:52
В Омске таксист избил пассажира
Видео инцидента появилось в социальных сетях.
6 марта 2023, 03:24
Легенда сменила имя, город застревал во льду и ругался с подрядчиками. Омск сегодня
4 марта 2023, 14:29
Таксист сломал ногу, а вчера там застрял «КамАЗ». Омичи жалуются на состояние дороги
4 марта 2023, 10:15
Грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские задержали омича за нападение на таксиста
В качестве орудия преступления злоумышленник использовал под видом ножа стеклянную бутылку, приставив ее горлышком к шее водителя.
20 февраля 2023, 04:22

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