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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

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Бессердечный Омск, выбросы и туман, второе увольнение Рябыкина. События сегодня

5 февраля 2023, 14:00
Фото: Город55
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Разрушенное сердце утилизируют

У омичей не будет сердца… Да, такое решение приняли чиновники мэрии. Разрушенный вандалами арт-объект в сквере «Рубиновая мечта» восстанавливать не будут. Подробности:

«Хрустальное сердце». Разбитый вандалами арт-объект в омском сквере утилизируют
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Выбросы в Омске сегодня

Наша «любимая» рубрика. Представляем дайджест новостей о том, что за окном:

  • спасатели предупреждают омичей об обледенении электропроводов;
  • Омск в ближайшие дни накроет туманом, а еще будет резкое похолодание;
  • синоптики продлили режим НМУ — «черного неба»;
  • в местном правительстве начали готовиться к паводку, даже в случае экстренной эвакуации;
  • омичи подоспели с жалобами на выбросы — снова гарь, смог и газ;
  • им вторили специалисты Роспотребнадзора — в Омске зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха.

Увольнение Рябыкина

Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин теперь покинул и магнитогорский «Металлург». Подробнее о втором увольнении за один сезон КХЛ — в материале ниже:

Экс-тренера омского «Авангарда» Рябыкина уволили из магнитогорского «Металлурга»
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#Вандалы#Выбросы#Хоккей#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Соцсети#Новости#Омск#Омская область#Дмитрий Рябыкин
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