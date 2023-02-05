Бессердечный Омск, выбросы и туман, второе увольнение Рябыкина. События сегодня

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У омичей не будет сердца… Да, такое решение приняли чиновники мэрии. Разрушенный вандалами арт-объект в сквере «Рубиновая мечта» восстанавливать не будут. Подробности:
Наша «любимая» рубрика. Представляем дайджест новостей о том, что за окном:
Бывший главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин теперь покинул и магнитогорский «Металлург». Подробнее о втором увольнении за один сезон КХЛ — в материале ниже: