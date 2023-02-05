В воздухе Омска обнаружили повышенный уровень загрязнения

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Омский Роспотребнадзор сообщает о мониторинге качества воздуха. Режим неблагоприятных метеоусловий действует в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях.
Напомним, мы сообщали ранее о продлении режима НМУ в нашем регионе до 11:00 понедельника, 6 февраля.
«Фиксируются повышенные уровни загрязнения», — заключили в региональном Роспотребнадзоре. Более конкретной данных пока не предоставили.
Напомним, раньше специалистов о выбросах сообщили горожане. В социальных сетях увеличилось число жалоб на смог и неприятный запах: