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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В воздухе Омска обнаружили повышенный уровень загрязнения

5 февраля 2023, 13:29
Фото: 1MI
иллюстрация
Мониторинг ведется сразу в нескольких регионах Сибири.

Омский Роспотребнадзор сообщает о мониторинге качества воздуха. Режим неблагоприятных метеоусловий действует в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях.

Напомним, мы сообщали ранее о продлении режима НМУ в нашем регионе до 11:00 понедельника, 6 февраля.

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«Фиксируются повышенные уровни загрязнения», — заключили в региональном Роспотребнадзоре. Более конкретной данных пока не предоставили.

Напомним, раньше специалистов о выбросах сообщили горожане. В социальных сетях увеличилось число жалоб на смог и неприятный запах:

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#Выбросы#Роспотребнадзор#Общество#Город#Экология#Новости#Омск#Сибирь
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