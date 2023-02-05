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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Омск в тумане. Синоптики озвучили нерадостный прогноз на ближайшие дни

5 февраля 2023, 07:19
Фото: 1MI
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В Омске ожидают туман, изморозь и похолодание до -27

Температура воздуха днем не опустится до аномальных значений.

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Уже сегодня, 5 февраля, ночью ожидается похолодание до -21 градуса. Пойдет небольшой снег, местами появятся туман, гололедица, изморозь.

Новая рабочая неделя начнется примерно так же: осадки, скользкая дорога, туманность. Температура воздуха днем -7…-12. Порывы ветра на протяжении первой половины недели не превысят 7 метров в секунду.

7 февраля в дневные часы столбик термометра не опустится ниже -13 градусов. Продолжит идти небольшой снег. А вот в ночь на 8 февраля резко похолодает — при прояснении до -27.

В среду днем -11…-16 градусов. Небольшой снег, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сохранится.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, ранее об опасном явлении омичей предупреждали сотрудники МЧС. Лед на проводах увеличивает риски разрушений, особое беспокойство вызывают электропровода.

Риск разрушений. В Омске лед скует электропровода
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#Погода#Прогноз погоды#Похолодание#Туман#Город#Новости#Омская область#Омск
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