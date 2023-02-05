Омск в тумане. Синоптики озвучили нерадостный прогноз на ближайшие дни

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни. Уже сегодня, 5 февраля, ночью ожидается похолодание до -21 градуса. Пойдет небольшой снег, местами появятся туман, гололедица, изморозь.
Новая рабочая неделя начнется примерно так же: осадки, скользкая дорога, туманность. Температура воздуха днем -7…-12. Порывы ветра на протяжении первой половины недели не превысят 7 метров в секунду.
7 февраля в дневные часы столбик термометра не опустится ниже -13 градусов. Продолжит идти небольшой снег. А вот в ночь на 8 февраля резко похолодает — при прояснении до -27.
В среду днем -11…-16 градусов. Небольшой снег, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, сохранится.
Напомним, ранее об опасном явлении омичей предупреждали сотрудники МЧС. Лед на проводах увеличивает риски разрушений, особое беспокойство вызывают электропровода.