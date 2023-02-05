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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

«Хрустальное сердце». Разбитый вандалами арт-объект в омском сквере утилизируют

5 февраля 2023, 11:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Из омского сквера уберут разрушенное вандалами сердце

В целом виде объект простоял около двух недель.

Разбитое вандалами сердце в сквере «Рубиновая мечта» утилизируют. Об этом представители мэрии Омска сообщили в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».

Напомним, в начале января горожане сообщили, что некто проломил дыру в арт-объекте. Это произошло спустя две недели после установки. Тогда чиновники говорили, что идет поиск виновных лиц.

«В настоящий момент решается вопрос о полной утилизации арт-объекта, так как ввиду хрупкости материала возникло дальнейшее разрушение конструкции и восстановление скульптуры не представляется возможным», — говорят сотрудники горадминистрации сейчас.

Сообщает, что в дальнейшем на месте сердца в сквере «Рубиновая мечта» могут установить другой арт-объект.

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#Вандалы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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