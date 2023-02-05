«Хрустальное сердце». Разбитый вандалами арт-объект в омском сквере утилизируют

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Разбитое вандалами сердце в сквере «Рубиновая мечта» утилизируют. Об этом представители мэрии Омска сообщили в группе «100 необычных мест Омска и Омской области».
Напомним, в начале января горожане сообщили, что некто проломил дыру в арт-объекте. Это произошло спустя две недели после установки. Тогда чиновники говорили, что идет поиск виновных лиц.
«В настоящий момент решается вопрос о полной утилизации арт-объекта, так как ввиду хрупкости материала возникло дальнейшее разрушение конструкции и восстановление скульптуры не представляется возможным», — говорят сотрудники горадминистрации сейчас.
Сообщает, что в дальнейшем на месте сердца в сквере «Рубиновая мечта» могут установить другой арт-объект.