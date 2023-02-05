«Третьи сутки пылают станицы». Омичи не устают жаловаться на выбросы

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Омичи, предсказуемо, начали жаловаться на неприятный запах в разных частях города. Сообщения опубликовали в группе «Дыши! Омск».
Ранее мы, напомним, говорили о продлении режима НМУ, который всегда предвещает увеличение жалоб на выбросы:
Горожане повествуют о едкой гари, запахах, мусора и газа. Жалобы начали писать с вечера 4 февраля. Авторы — омичи с Братской, Дианова, Ермака, «Арлекина».
«Гарь и смог. Третьи сутки пылают станицы», — музыкально заключил один из пользователей.