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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

«Третьи сутки пылают станицы». Омичи не устают жаловаться на выбросы

5 февраля 2023, 12:03
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи сообщили о гари и смоге в воздухе

В городе — режим НМУ.

Омичи, предсказуемо, начали жаловаться на неприятный запах в разных частях города. Сообщения опубликовали в группе «Дыши! Омск».

Ранее мы, напомним, говорили о продлении режима НМУ, который всегда предвещает увеличение жалоб на выбросы:

Противогаз на изготовку! В Омске продлили режим «черного неба»
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Горожане повествуют о едкой гари, запахах, мусора и газа. Жалобы начали писать с вечера 4 февраля. Авторы — омичи с Братской, Дианова, Ермака, «Арлекина».

«Гарь и смог. Третьи сутки пылают станицы», — музыкально заключил один из пользователей.

#Выбросы#Жалобы#Соцсети#Общество#Город#Новости#Экология#Омск
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