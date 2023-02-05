Эвакуацию не исключают. В Омской области начали готовиться к паводку

Региональному минсельхозу до 15 марта поручено разработать план по защите от паводка объектов и земель сельского хозяйства, а также организовать предупредить инциденты, при которых в реки и водоемы могли бы попасть ядохимикаты от скотомогильников. Областному минтрансу необходимо до 1 апреля подготовить к паводку автодороги региона, а также убедиться, что вода пройдет через искусственные сооружения без аварий.