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Updated Сегодня, 11:25

Эвакуацию не исключают. В Омской области начали готовиться к паводку

5 февраля 2023, 11:23
Фото: 1MI
иллюстрация

Чиновники омского правительства начали подготовку к паводку

Распоряжением главы региона ведомствам поручено усилить контроль.

На сайте облправительства появилось распоряжение, подписанное губернатором Александром Бурковым 2 февраля. Начинается подготовка к противопаводковым мероприятиям.

Региональному минсельхозу до 15 марта поручено разработать план по защите от паводка объектов и земель сельского хозяйства, а также организовать предупредить инциденты, при которых в реки и водоемы могли бы попасть ядохимикаты от скотомогильников. Областному минтрансу необходимо до 1 апреля подготовить к паводку автодороги региона, а также убедиться, что вода пройдет через искусственные сооружения без аварий.

Органам местного самоуправления до 15 марта рекомендовано уточнить все меры в случае чрезвычайных ситуаций, определить силы и средства для борьбы с паводком, а также подготовиться к возможным происшествиям заранее, обследовать дороги, мосты, шлюзы и так далее, чтобы убедиться, что они пропускают воду, очистить при необходимости, убрать снег с крыш при большом скоплении, подготовиться к возможным эвакуациям.

Контролировать исполнение распоряжения будет первый зампред правительства Омской области Валерий Бойко.

Напомним, ранее аналогичные распоряжения на муниципальном уровне дал мэр Омска Сергей Шелест:

В Омске основательно подготовились к наступлению паводков
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#Паводок#Чс#Правительство Омской области#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Александр Бурков#Сергей шелест#Валерий Бойко
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