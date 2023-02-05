Эвакуацию не исключают. В Омской области начали готовиться к паводку

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
На сайте облправительства появилось распоряжение, подписанное губернатором Александром Бурковым 2 февраля. Начинается подготовка к противопаводковым мероприятиям.
Региональному минсельхозу до 15 марта поручено разработать план по защите от паводка объектов и земель сельского хозяйства, а также организовать предупредить инциденты, при которых в реки и водоемы могли бы попасть ядохимикаты от скотомогильников. Областному минтрансу необходимо до 1 апреля подготовить к паводку автодороги региона, а также убедиться, что вода пройдет через искусственные сооружения без аварий.
Органам местного самоуправления до 15 марта рекомендовано уточнить все меры в случае чрезвычайных ситуаций, определить силы и средства для борьбы с паводком, а также подготовиться к возможным происшествиям заранее, обследовать дороги, мосты, шлюзы и так далее, чтобы убедиться, что они пропускают воду, очистить при необходимости, убрать снег с крыш при большом скоплении, подготовиться к возможным эвакуациям.
Контролировать исполнение распоряжения будет первый зампред правительства Омской области Валерий Бойко.
Напомним, ранее аналогичные распоряжения на муниципальном уровне дал мэр Омска Сергей Шелест: