Риск разрушений. В Омске лед скует электропровода

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Омичей предупреждают о гололеде и изморози. Региональное МЧС со ссылкой на местных синоптиков сообщает, днем 5 февраля по южной половине области ожидается появление кристаллическое изморози диаметров 50 миллиметров и более. Поясним: речь об отложениях льда на проводах.
Это погодное явление увеличивает вес и парусность, ухудшает изоляцию электрооборудования. Возрастают риски разрушений.
Спасатели обращаются к омичам с просьбой соблюдать осторожность на улице. Если вы увидите оборванные провода, необходимо сразу сообщить в местную администрацию. При возникновении происшествий звоните 101.