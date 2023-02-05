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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Риск разрушений. В Омске лед скует электропровода

5 февраля 2023, 04:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей предупредили об обледенении электропроводов

Спасатели обращают внимание местных жителей на опасное явление.

Омичей предупреждают о гололеде и изморози. Региональное МЧС со ссылкой на местных синоптиков сообщает, днем 5 февраля по южной половине области ожидается появление кристаллическое изморози диаметров 50 миллиметров и более. Поясним: речь об отложениях льда на проводах.

Это погодное явление увеличивает вес и парусность, ухудшает изоляцию электрооборудования. Возрастают риски разрушений.

Спасатели обращаются к омичам с просьбой соблюдать осторожность на улице. Если вы увидите оборванные провода, необходимо сразу сообщить в местную администрацию. При возникновении происшествий звоните 101.

#Погода#Опасная погода#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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