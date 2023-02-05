Риск разрушений. В Омске лед скует электропровода

Омичей предупреждают о гололеде и изморози. Региональное МЧС со ссылкой на местных синоптиков сообщает, днем 5 февраля по южной половине области ожидается появление кристаллическое изморози диаметров 50 миллиметров и более. Поясним: речь об отложениях льда на проводах.