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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Противогаз на изготовку! В Омске продлили режим «черного неба»

5 февраля 2023, 10:16
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске продлили режим НМУ до 6 февраля

Плохому рассеиванию выбросов способствует слабый ветер.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС вновь сообщают о режиме неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Это период, когда слабый ветер плохо рассеивает в воздухе вредные примеси.

Режим действует до 11:00 понедельника, 6 февраля. Омичи прозвали НМУ режимом «черного неба» за резкое ухудшение качества воздуха. Традиционно в это время в соцсетях наблюдаются массовые жалобы на смог и неприятный запах.

Напомним, ранее режим НМУ длился почти сутки. В пятницу горожане были крайне не довольны едким «ароматом» гари:

«Едкий дым». В Омске почти сутки действовал режим черного неба
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#Выбросы#Режим нму#Общество#Город#Новости#Омск#Экология
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