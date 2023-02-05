Противогаз на изготовку! В Омске продлили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Синоптики Обь-Иртышского УГМС вновь сообщают о режиме неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Это период, когда слабый ветер плохо рассеивает в воздухе вредные примеси.
Режим действует до 11:00 понедельника, 6 февраля. Омичи прозвали НМУ режимом «черного неба» за резкое ухудшение качества воздуха. Традиционно в это время в соцсетях наблюдаются массовые жалобы на смог и неприятный запах.
Напомним, ранее режим НМУ длился почти сутки. В пятницу горожане были крайне не довольны едким «ароматом» гари: