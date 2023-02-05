Экс-тренера омского «Авангарда» Рябыкина уволили из магнитогорского «Металлурга»

Бывший главный тренер омского «Авангарда» работал на посту помощника главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева, отвечал за игру команды в обороне. В последних 11 матчах магнитогорцы одержали лишь две победы, опустились на пятую строчку в Восточной конференции КХЛ.