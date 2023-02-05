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Экс-тренера омского «Авангарда» Рябыкина уволили из магнитогорского «Металлурга»

5 февраля 2023, 03:06
Фото: ХК "Авангард"
иллюстрация
Это второе увольнение тренера за один сезон КХЛ.

Хоккейный клуб «Металлург» и Дмитрий Рябыкин расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорских хоккеистов в своем телеграм-канале: «Действия соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон».

Бывший главный тренер омского «Авангарда» работал на посту помощника главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьева, отвечал за игру команды в обороне. В последних 11 матчах магнитогорцы одержали лишь две победы, опустились на пятую строчку в Восточной конференции КХЛ.

Напомним, 10 октября Дмитрия Рябыкина уволили с поста главного тренера омской команды. Через неделю после этого был подписан контракт с «Металлургом».

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#Увольнение#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Магнитогорск#Дмитрий Рябыкин
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