Погодные качели. Омские синоптики предрекли проблемную погоду до конца выходных

Завтра, 5 июня, в Омской области ночью ожидается около 0 градусов, но в некоторых районах может похолодать до -7. Днем же может резко потеплеть до +20 градусов, и это не предел. Осадков в этот день не ожидается, а ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 м/с.