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Погодные качели. Омские синоптики предрекли проблемную погоду до конца выходных

Погодные качели. Омские синоптики предрекли проблемную погоду до конца выходных

4 июня, 16:48
Фото: 1MI

В Омской области резко похолодает на 30 градусов

Прогноз погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 5 июня, в Омской области ночью ожидается около 0 градусов, но в некоторых районах может похолодать до -7. Днем же может резко потеплеть до +20 градусов, и это не предел. Осадков в этот день не ожидается, а ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 м/с.

В понедельник, 6 июня, ночная погода будет такой же — перепады от +5 до -7 градусов в зависимости от района. Днем же солнце прогреет воздух до +24 градусов, при этом местами ожидается до +14 градусов. Осадков синоптики не обещают, ночью ветер слабый, а днем будет дуть с востока или юго-востока со скоростью 6-11 м/с.

Во вторник, 7 июня, ночная температура будет расти и может подняться до +9 градусов, при этом все еще ожидаются заморозки до -7 градусов. Днем же максимально температура поднимется до +24 градусов. В этот день днем ожидается кратковременный дождь, а северо-восточный ветер ускорится вплоть до 15-17 м/с.

www.omsk-meteo.ru
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