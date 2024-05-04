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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:37

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Громкие отставки: в двух районах Омской области сменились руководители полиции

4 мая 2024, 11:24
Фото: Город55
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В ОМВД России по Большереченскому району произошли кадровые изменения. Новым руководителем отдела стал подполковник юстиции Алексей Черноножкин. В Называевском районе исполняющим обязанности руководителя отдела МВД назначили Виктора Лебедева.

В ОМВД России по Большереченскому району произошли кадровые перестановки: новым руководителем отдела назначен подполковник юстиции Алексей Черноножкин.

Стоит уточнить, что со 2 мая Алексей Черноножкин сменил Валерия Соломенникова, который временно исполнял обязанности начальника отдела с января 2024 года. Теперь на официальном сайте УМВД России по Омской области можно найти актуальные сведения о руководящем составе полиции региона.

Кроме того, в первый рабочий день на этой неделе в Называевском районе исполняющим обязанности руководителя ОМВД назначили Виктора Лебедева. С ноября 2020 года полицией в этом районе руководил Дмитрий Сафронов.

Напомним, что полковник полиции Николай Сергеев был назначен заместителем начальника УМВД России по Омской области. Об этом в начале апреля сообщил временно исполняющий обязанности начальника УМВД по региону Вадим Болотов.

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