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Заморозки

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Октябрь
Какая будет погода в Омской области в ноябре 2024 года? Подробный прогноз
22 октября, 04:29
Сентябрь
Холодно и мокро. Синоптики предупредили омичей о наступлении крайне неприятной погоды
22 сентября, 04:57
Холодный удар. Омичей предупредили об опасности из-за надвигающихся заморозков
В Омской области с 19 по 21 сентября ожидаются заморозки до -5 градусов. Возможны ЧП, включая пожары и обрывы линий связи.
18 сентября, 05:45
В Омской области прогнозируют первый снег: вспоминаем, как было в прошлые годы
17 сентября, 04:50
«Желтый» уровень опасности. Омичей предупредили о надвигающихся заморозках
13 сентября, 08:14
Заморозки ночью и туман: омичей предупредили о неблагоприятной погоде
12 сентября, 11:25
В Омске ожидаются заморозки до -5°
Омичей предупредили о возможных заморозках с 10 по 13 сентября.
9 сентября, 08:18
Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки
6 сентября, 05:24
Туман и заморозки. Озвучен прогноз погоды в Омске на ближайшие сутки
4 сентября, 04:42
Минувшей ночью север Омской области столкнулся с заморозками до -4 градусов
2 сентября, 11:13
Август
Холодный фронт. Вместе с осенью в Омск придут заморозки и снежный циклон
30 августа, 06:21
Заморозки, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг
29 августа, 14:17
Май
Тепло не за горами. В конце мая в Омске и области пройдут дожди с грозой
27 мая, 06:50
Не стройте планов: в ближайшие выходные в Омске ожидаются дожди и заморозки до -5
24 мая, 04:56
Мощные дожди с грозой. На Омск надвигаются юго-западные циклоны с севера Казахстана
18 мая, 06:53
Достаем куртки и зонты. Омичей предупредили о значительном похолодании и дождях
15 мая, 07:24
Март
Робкий «плюс» и мощный ветер. Синоптики рассказали, когда в Омск придет тепло
Зима сопротивляется, но будущая неделя все равно принесет с собой оттепель.
10 марта, 03:58
Февраль
Мощные качели. Синоптики предупредили омичей о нестабильной погоде
11 февраля, 04:58
Январь
Осторожно! Омские синоптики спрогнозировали похолодание и метели в начале недели
14 января, 11:49
Декабрь 2023
Заморозки под елку. Мощное похолодание придет в Омск на новогоднюю ночь
Почти весеннее тепло, нагрянувшее в Омск, сохранится до конца года. Однако 31 декабря и первый день нового года будут очень холодными.
24 декабря 2023, 03:40

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