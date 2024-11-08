Ольга Акамова

Спецпроект

Омск Заботливый

Сегодня Омск покидает больше людей, чем приезжает. «Последний выключает свет» - фраза, которую уличный художник написал на заборе по дороге в аэропорт, становится пророческой. Этот тренд в одиночку не переломить ни городским, ни региональным властям.