gorod55.ru
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Ольга Акамова

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Ноябрь
Бешеные белки, сосны под угрозой, невероятные имена. Омск в пятницу
8 ноября, 14:00
Октябрь
Спецпроект
Омск Заботливый
Сегодня Омск покидает больше людей, чем приезжает. «Последний выключает свет» - фраза, которую уличный художник написал на заборе по дороге в аэропорт, становится пророческой. Этот тренд в одиночку не переломить ни городским, ни региональным властям.
Август
Личный опыт. Как я вернула деньги за невозвратные билеты на самолет
21 августа, 10:00
Земля у центра Земли. В магическом Окунево продают участки ценой в 100 млн
14 августа, 03:18
Метеозависимые в опасности. Омичей настигла новая неприятность
13 августа, 12:17
В минприроды прокомментировали информацию об окрашивании реки в Омске в красный цвет
13 августа, 11:48
Река в Омске окрасилась в багровый цвет. Объясняем, почему
13 августа, 10:45
В Омске продают каток рядом с торговым центром на Левом берегу
Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости.
12 августа, 15:53
Переносчики бешенства. Орнитолог объяснила причину нашествия летучих мышей в Омске
12 августа, 09:44
Нашествие крылатых. В квартиры омичей проникли летучие мыши
12 августа, 08:42
Осень близко. Омскую область ждет неделя мощных дождей и гроз
12 августа, 07:29
В Омске никто не захотел ремонтировать подземный переход на Герцена
12 августа, 06:12
Новые кровососы. С похолоданием омичей настигнут осенние мухи-жигалки
11 августа, 12:34
Июнь
Спецпроект
ТОП-100 самых влиятельных людей Омской области
Город55 представляет рейтинг влиятельности омичей за прошедший год. Мы стали свидетелями целого ряда важных кадровых решений, и это внесло существенные коррективы в исследование.
Апрель
Омский НПЗ поддержал хоккейный матч среди женских команд из пяти регионов
Серия матчей второго межрегионального турнира «КосмоОмск» состоялась среди пяти команд в рамках проекта «Хоккей для всех».
15 апреля, 11:20
Омичам напомнили, как правильно выбрасывать мусор после субботника
Перед весенним месячником уборки горожанам напомнили, как избежать образования свалок.
9 апреля, 09:12
Пуска не случилось: ракету «Ангара» оставили на космодроме Восточный
Собранную в Омске ракету решили не запускать в последний момент, предварительно, из-за проблем с пожарной безопасностью.
9 апреля, 09:12
Весенний мини-отпуск: сколько выходных будет в мае 2024 года
9 апреля, 06:49
Эксперт рассказал, что случится с рынком жилья в апреле 2024 года
Специалисты на рынке недвижимости выделили закономерности, связанные с высокими ставками по ипотеке, пишет newia.ru.
8 апреля, 09:23
Омичам рассказали, как получить квартиру, если совсем нет денег на ипотеку
Речь идет о соцнайме, но для этого нужно попадать в категории нуждающихся, сообщает портал newia.ru.
4 апреля, 10:22

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