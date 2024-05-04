Ворвались в топ. Новая песня омской группы «5УТРА» вошла в список новинок «ВКонтакте»

Напомним, что недавно музыкальная группа приняла решение переехать в Москву. Выбор был очевиден, ведь коллектив уже неоднократно получал предложения о работе из столицы. О своем переезде Анна и Никита Беляковы сообщили в официальном сообществе. Они обдумывали эту идею с прошлого года и делились с представителями СМИ информацией о потенциальных возможностях, которые предлагает главный город России.