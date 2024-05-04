Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

иллюстрация

Ворвались в топ. Новая песня омской группы «5УТРА» вошла в список новинок «ВКонтакте»

4 мая 2024, 07:03
Фото: Город55
иллюстрация

Группы «5УТРА» из Омска снова ворвалась в топ новых песен «ВКонтакте»

Накануне группа «5УТРА» выпустила новый трек под названием «Я подарю тебе все». Песня сразу попала в топ новинок на платформе «ВКонтакте».

Накануне группа «5УТРА» представила новый трек под названием «Я подарю тебе все». Песня сразу же стала одной из самых популярных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Группа «5УТРА» состоит из семейной пары омичей — Анны и Никиты Беляковых. За время своего творчества они создали несколько десятков синглов и выпустили два полноценных альбома.

новинкиновинки
новинки
Фото: Музыка Вконтакте

В январе ребята выпустили трек под названием «Не повезло», который попал в чарт «Яндекс Музыки». Также песня «Давай сбежим» («Искорки»), опубликованная на всех музыкальных платформах, демонстрирует стабильный успех. Спустя полгода после релиза она заняла 10-е место в чарте «Яндекс Музыки». Кроме того, этот трек попал в топы почти 35 стран и мировой чарт Shazam.

Напомним, что недавно музыкальная группа приняла решение переехать в Москву. Выбор был очевиден, ведь коллектив уже неоднократно получал предложения о работе из столицы. О своем переезде Анна и Никита Беляковы сообщили в официальном сообществе. Они обдумывали эту идею с прошлого года и делились с представителями СМИ информацией о потенциальных возможностях, которые предлагает главный город России.

Время пришло. Омская поп-группа «5УТРА» покинула родной город и переехала в Москву
Узнать подробнее
Читайте также:
На слуху: топ-3 музыкальных группы Омска, покорившие сердца всей РоссииВсемирно известная омичка Рослякова прошлась по подиуму с Ириной Шейк
#Музыка#Омск#Омская область#ВКонтакте#Музыканты#Россия#Новости#ТОП-10#Известные омичи#Группа#Музыкальная группа#5УТРА
Подпишитесь
Превышение в 5 раз. В центре Омска произошли выбросы ядовитого вещества
Сегодня, 07:42
Дождь, снег и минус 5 градусов. Омичей предупредили об ухудшении погоды на Пасху
Вчера, 07:06
Регион вымирает. В Омской области с начала года скончалось более 8 тысяч человек
Сегодня, 03:56
Паводок наступает. Омичей предупредили об ограничении движения на трассе Тюмень-Омск
Сегодня, 04:18
Выпала с 13-го этажа. В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с балкона
Сегодня, 05:54
"