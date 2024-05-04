Ворвались в топ. Новая песня омской группы «5УТРА» вошла в список новинок «ВКонтакте»

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Накануне группа «5УТРА» представила новый трек под названием «Я подарю тебе все». Песня сразу же стала одной из самых популярных новинок в социальной сети «ВКонтакте».
Группа «5УТРА» состоит из семейной пары омичей — Анны и Никиты Беляковых. За время своего творчества они создали несколько десятков синглов и выпустили два полноценных альбома.
В январе ребята выпустили трек под названием «Не повезло», который попал в чарт «Яндекс Музыки». Также песня «Давай сбежим» («Искорки»), опубликованная на всех музыкальных платформах, демонстрирует стабильный успех. Спустя полгода после релиза она заняла 10-е место в чарте «Яндекс Музыки». Кроме того, этот трек попал в топы почти 35 стран и мировой чарт Shazam.
Напомним, что недавно музыкальная группа приняла решение переехать в Москву. Выбор был очевиден, ведь коллектив уже неоднократно получал предложения о работе из столицы. О своем переезде Анна и Никита Беляковы сообщили в официальном сообществе. Они обдумывали эту идею с прошлого года и делились с представителями СМИ информацией о потенциальных возможностях, которые предлагает главный город России.