Неожиданно и неприятно. В начале лета в Омске внезапно похолодает до -7 градусов

Как сообщили омские спасатели, начало лета будет не слишком приятным. Особенно много проблем погода принесет омским садоводам. Уже в первые дни июня ожидаются ночные заморозки: температура в период со 2 по 5 июня будет опускаться до -7 градусов.
В это время омичам следует позаботиться о своих огородах и приусадебных участках, накрыть все растения пленкой или нетканым материалом, чтобы защитить от заморозков.
Во время похолодания высокий риск коротких замыканий, так как возрастает нагрузка на электросети. Поэтому омичей просят не включать «лишние» электроприборы. В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 101.