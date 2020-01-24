«Условно наказанные»: кого в Омске осудили за экологические преступления

Однако до суда подобные уголовные дела добирались за историю электронного делопроизводства России всего 39 раз. В Омской же области до суда не дошло ни одно уголовное дело по этой статье. В последний раз оно возбуждалось в регионе в марте 2017 года, когда в Омске начались массовые выбросы этилмеркаптана. Концентрация одоранта, добавляемого к бесцветному природному газу, была превышена в воздухе Омска в 400 раз. Как пояснили Городу55 в пресс-службе СУ СКР по Омской области, сейчас расследование заморожено.