Больше, чем новости

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Октябрь 2021
«Отец учил не ныть». Омичка рассказала подробности жизни в железной бочке
16 октября 2021, 15:58
Закопанные миллиарды. Топ-5 знаменитых долгостроев Омска
1 октября 2021, 18:07
Июнь 2021
Олды здесь: изменился ли рынок поставщиков омского минздрава после ухода Солдатовой
1 июня 2021, 13:46
Топ арбитражных дел мая: в Омске началась борьба за деньги и ресурсы
1 июня 2021, 13:36
Май 2021
Вредные льготы: что станет с омским рынком недвижимости летом 2021 года
27 мая 2021, 12:00
Топ арбитражных дел апреля: горячая вода, газ и ущерб от минсельхоза
1 мая 2021, 10:15
Апрель 2021
Мертвый рынок: почему приватизация городского имущества в Омске не работает
30 апреля 2021, 15:52
Закупки с кривизной: как омский Фонд капремонта тратил средства при Марине Степановой
25 апреля 2021, 12:17
Последствия прививки от коронавируса: чего ждать от вакцинации и чего бояться
22 апреля 2021, 09:00
Новый паспорт: как (не) работает в Омской области масочный режим
19 апреля 2021, 15:06
90 процентов сомнений: как ведутся закупки в райцентрах Омской области
11 апреля 2021, 11:34
Арбитражные дела марта: два министерства, горячая вода и обиженные дорожники
2 апреля 2021, 12:26
Март 2021
«Маршрутки нужно убирать из центра». Омские эксперты о реформе городского транспорта
25 марта 2021, 11:44
«В три часа ночи полиция выносит дверь». Как пранкеры превратили жизнь омича в ад
23 марта 2021, 10:56
Коронавирусный триквел: как Омск переживет третью волну COVID-19
21 марта 2021, 15:30
Капитальный ремонт омского ТЮЗа: что не так с проектом?
20 марта 2021, 12:10
Команда ФАС: как антимонопольщики работают на рынке омских госзакупок
14 марта 2021, 14:25
Филькина грамота: кто составляет неудачные строительные проекты в Омской области
7 марта 2021, 14:20
Арбитражные дела февраля: жадность «Магнита», бывший банк Мацелевича, мягкие игрушки
5 марта 2021, 11:44
Февраль 2021
Карта земельной свободы: как будут застраивать Омск в ближайшие годы
28 февраля 2021, 11:27