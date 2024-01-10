«Энергетики продолжают работу». В районы Омской области начал возвращаться свет

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Так, электричество уже вернулось к жителям Любинского, Саргатского, Тарского и Усть-Ишимского районов.
«Как и обещал информирую: в Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах электроснабжение восстановлено. Энергетики продолжают работу», — написал губернатор.
Ранее Город55 писал о причине масштабного отключения. Как оказалось, ей стало срабатывание аварийной защиты на подстанции «Таврической».