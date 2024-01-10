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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

В некоторые районы Омской области начал возвращаться свет после отключения

«Энергетики продолжают работу». В районы Омской области начал возвращаться свет

10 января 2024, 13:25
Фото: 1MI

В некоторые районы Омской области начал возвращаться свет после отключения

Об этом сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Так, электричество уже вернулось к жителям Любинского, Саргатского, Тарского и Усть-Ишимского районов.

«Как и обещал информирую: в Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах электроснабжение восстановлено. Энергетики продолжают работу», — написал губернатор.

Ранее Город55 писал о причине масштабного отключения. Как оказалось, ей стало срабатывание аварийной защиты на подстанции «Таврической».

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