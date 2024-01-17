Омский суд защитил права сельчанки, оставшейся без электричества в отопительный сезон

ООО «ОЭК» не признало требований и обратилось в суд со встречным иском о взыскании задолженности за электроэнергию, после чего иск женщины остался без удовлетворения. Во время проверки материалов дела, Омский областной суд согласился с основаниями для удовлетворения иска ООО «ОЭК», но все же отметил, что ответчик нарушил правила поставки коммунальных услуг. После начала отопительного сезона подача электроэнергии так и не была восстановлена.