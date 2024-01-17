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Суд защитил права жительницы Омской области, оставшейся без электричества

Омский суд защитил права сельчанки, оставшейся без электричества в отопительный сезон

17 января 2024, 05:05
Фото: 1MI

Суд защитил права жительницы Омской области, оставшейся без электричества

Жительница села Богословка Омского района обратилась в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Омская энергосбытовая компания».

Женщина хотела через суд добиться признания действий ПАО «Россети Сибирь» и ООО «Омская энергосбытовая компания» незаконными, вернуть услуги электроснабжения, а также получить компенсацию морального вреда.

Дело в том, что в дом в селе Богословка Омского района, где женщина проживает с двумя детыми и престарелыми родителями, с 17 августа 2022 года приостановили подачу электроэнергии. При этом, единственным источником отопления в помещении являются конвекторы, которые работают от электросети.

В таких условиях невозможно было проживать, поэтому семье пришлось переехать на съемное жилье, неся дополнительные расходы. Отключение в доме же произошло из-за задолженности по оплате электроэнергии, однако сельчанка утверждает, что никаких долгов у нее не было.

ООО «ОЭК» не признало требований и обратилось в суд со встречным иском о взыскании задолженности за электроэнергию, после чего иск женщины остался без удовлетворения. Во время проверки материалов дела, Омский областной суд согласился с основаниями для удовлетворения иска ООО «ОЭК», но все же отметил, что ответчик нарушил правила поставки коммунальных услуг. После начала отопительного сезона подача электроэнергии так и не была восстановлена.

По мнению коллегии Омского облсуда, такие действия компании нарушили права женщины, поэтому было решено взыскать в ее пользу компенсации морального вреда, убытков, причиненных арендой жилья, а также расходов на оплату услуг представителя, сообщили в пресс-службе судов Омской области. Так, облсуд отменил решение, принятое районным судом, и признал действия компании по отключению энергии незаконными. ООО «ОЭК» должен немедленно вернуть электроснабжение в дом, это решение суд потребовал исполнить немедленно. Кроме того, в пользу омички взысканы все убытки в размере более 160 000 рублей.

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#Омск#Омская область#Электричество#Электроэнергия#Новости#Свет#Электроснабжение#Анастасия Баянова#Отключение света
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