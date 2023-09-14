А как ходить? В омском метро без объяснений и предупреждений отключили свет

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Корреспондент Города55 оказался в переходе в момент отсутствия освещения. В министерстве транспорта сообщили, что произошло аварийное отключение света. Омскэлектро уже проводит восстановительные работы.
Люди проходят по переходу в полной темноте, единственный источник света — одинокая светящаяся табличка на потолке, но она едва ли решает проблему.
Отметим, что ситуация весьма не безопасная. Трафик в метро-переходе значительно возрастает после окончания рабочего дня, которое приходится как раз на период отключения света. Сотни людей проходят по подземному переходу и видят на расстоянии метра. В таких условиях велик риск падений и травм.
Город55 обратился за комментарием по ситуации в региональное министерство транспорта.