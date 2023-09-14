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Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Омское метро осталось без света в самое «загруженное» время дня

А как ходить? В омском метро без объяснений и предупреждений отключили свет

14 сентября 2023, 12:36
Фото: Город55

Омское метро осталось без света в самое «загруженное» время дня

Теперь в подземном переходе, предназначенном для метро, нет не только самого метро, но и света.

Корреспондент Города55 оказался в переходе в момент отсутствия освещения. В министерстве транспорта сообщили, что произошло аварийное отключение света. Омскэлектро уже проводит восстановительные работы.

Люди проходят по переходу в полной темноте, единственный источник света — одинокая светящаяся табличка на потолке, но она едва ли решает проблему.

Отметим, что ситуация весьма не безопасная. Трафик в метро-переходе значительно возрастает после окончания рабочего дня, которое приходится как раз на период отключения света. Сотни людей проходят по подземному переходу и видят на расстоянии метра. В таких условиях велик риск падений и травм.

Город55 обратился за комментарием по ситуации в региональное министерство транспорта.

Фото: Город55
Стало известно, почему в Омской области отключили свет
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#Метро#Омск#Новости#Свет#Анастасия Баянова#Омско еметро
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