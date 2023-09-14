А как ходить? В омском метро без объяснений и предупреждений отключили свет

Отметим, что ситуация весьма не безопасная. Трафик в метро-переходе значительно возрастает после окончания рабочего дня, которое приходится как раз на период отключения света. Сотни людей проходят по подземному переходу и видят на расстоянии метра. В таких условиях велик риск падений и травм.