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Кладбище животных, новогодняя инсталляция и редкое явление. Омск в понедельник

Сегодня, 13:58
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омской области обнаружили свалку опасных отходов вблизи села Верхний Карбуш. Местные жители пожаловались, что кто-то складирует на открытом участке останки крупного рогатого скота. В итоге на участке собрали 500 килограммов останков домашних животных и сожгли их.

Жуткое зрелище. В Омской области заставили убрать незаконное кладбище животных
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Новость № 2. 1 декабря в Омске откроется новогодняя инсталляция «Зимний Любинский». Основной темой станет советская эстетика. Омичи смогут полюбоваться на праздничную иллюминацию, елку, волшебный лес, ледовый городок и многое другое.

Все светится и блестит. В Омске в начале декабря откроется новогодняя локация
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Новость № 3. Омичи засняли редкое явление. Из-за холода и влажности жителям Омска довелось увидеть световые столбы. Восхищенные омичи делились в соцсетях фотографиями «чуда». Так, например, мужчина показал фотографию светового столба недалеко от ЖД вокзала.

Омичи фотографируют. Световой столб в лучах заката восхитил горожан
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#Юлия Бармина#Город#Кладбище#Животные#Новый год#Столб#Свет
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