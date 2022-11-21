Новость № 1. В Омской области обнаружили свалку опасных отходов вблизи села Верхний Карбуш. Местные жители пожаловались, что кто-то складирует на открытом участке останки крупного рогатого скота. В итоге на участке собрали 500 килограммов останков домашних животных и сожгли их.
Новость № 2. 1 декабря в Омске откроется новогодняя инсталляция «Зимний Любинский». Основной темой станет советская эстетика. Омичи смогут полюбоваться на праздничную иллюминацию, елку, волшебный лес, ледовый городок и многое другое.
Новость № 3. Омичи засняли редкое явление. Из-за холода и влажности жителям Омска довелось увидеть световые столбы. Восхищенные омичи делились в соцсетях фотографиями «чуда». Так, например, мужчина показал фотографию светового столба недалеко от ЖД вокзала.