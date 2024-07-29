В Омске целый микрорайон остался без света

Жители частных домов района «Телевизионка» в Омске жалуются на отсутствие электроэнергии с самого утра воскресенья. Омичи просидели без света до поздней ночи, из-за чего у них испортились продукты и заготовки. Свет отсутствовал на улицах Чередовые, Гоголя, Санитарная и других. При этом уличное освещение работает как обычно.