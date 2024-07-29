В Омске целый микрорайон остался без света

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Жители частных домов района «Телевизионка» в Омске жалуются на отсутствие электроэнергии с самого утра воскресенья. Омичи просидели без света до поздней ночи, из-за чего у них испортились продукты и заготовки. Свет отсутствовал на улицах Чередовые, Гоголя, Санитарная и других. При этом уличное освещение работает как обычно.
По информации «Омскэнерго», отключение света связано с аварией на сетях. Неполадки обещали устранить неполадки ночью. Отметим, что в настоящее время с предприятием связаться не получается из-за высокой нагрузки на абонентов.
В омском минэнерго Городу55 рассказали, что аварийное отключение на сетях связано с технологическим нарушением и выводом кабельной линии 10 кВ в ремонт. В настоящее время работы завершены, а электроснабжение восстановлено.
Напомним, ранее Город55 сообщал, куда звонить в случае отключения газа, света или водоснабжения.