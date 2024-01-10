Масштабное отключение света, школы без еды и победа «Авангарда». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Новость №1. В Омской области произошло масштабное отключение света
Причиной этому стало срабатывание аварийной защиты на подстанции «Таврической». Из-за неполадок, без электричества остались многие районы области и половина города, в том числе заправки и торговые центры. Сейчас электроснабжение вернулось на пострадавшие участки, работа подстанции восстановлена.
Новость №2. Омские школьники после зимних каникул остались без питания
Оказалось, что некоторые городские школы не были готовы к выходу учеников с новогодних каникул. Так, в нескольких образовательных учреждениях из-за смены поставщиков продуктов питания дети остались без положенных обедов. На ситуацию отреагировали в прокуратуре, по этому факту ведомство организовало проверку. Кроме того, Сергей Шелест поручил сократить уроки в школах, где выявлено нарушение, чтобы дети находились там не более 4 часов.
Новость №3. «Авангард» во втором матче подряд обыграл «Адмирал» из Владивостока
Сегодня омские ястребы одержали очередную победу в Континентальной хоккейной лиге. На арене во Владивостоке «Авангард» обыграл «Адмирал» со счетом 2:1. В середине первого периода счет в матче открыл Райан Спунер, после, во втором периоде, преимущество омской команды точным броском по воротам увеличил Валентин Пьянов. В конце третьего отрезка «моряки» все же смогли отыграть одну шайбу, но несмотря на это забрать победу у ястребов им не удалось.