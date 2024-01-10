Масштабное отключение света, школы без еды и победа «Авангарда». Омск сегодня

Оказалось, что некоторые городские школы не были готовы к выходу учеников с новогодних каникул. Так, в нескольких образовательных учреждениях из-за смены поставщиков продуктов питания дети остались без положенных обедов. На ситуацию отреагировали в прокуратуре, по этому факту ведомство организовало проверку. Кроме того, Сергей Шелест поручил сократить уроки в школах, где выявлено нарушение, чтобы дети находились там не более 4 часов.