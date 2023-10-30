Без света и воды. Черлак в Омской области на один день останется без услуг

В поселке Черлак Омской области завтра, 31 октября, с 9 до 18 часов отключат электроэнергию. Как сообщили в социальных сетях районной администрации, на местной электростанции пройдут плановые работы. Также из-за отключения электричества в поселке не будет работать водопровод.