Без света и воды. Черлак в Омской области на один день останется без услуг

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
В поселке Черлак Омской области завтра, 31 октября, с 9 до 18 часов отключат электроэнергию. Как сообщили в социальных сетях районной администрации, на местной электростанции пройдут плановые работы. Также из-за отключения электричества в поселке не будет работать водопровод.
Полный список адресов, попадающих под отключение, во вложенном файле:
Ранее Город55 сообщал, что 1 ноября в Омске отключат воду на улице Богдана Хмельницкого. Рабочим потребуются сутки, чтобы заменить аварийный участок водопровода.