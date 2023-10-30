Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Иллюстрация

Без света и воды. Черлак в Омской области на один день останется без услуг

30 октября 2023, 05:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

Почти весь поселок Черлак в Омской области останется без света и воды

В населенном пункте пройдут плановые работы на местной электростанции.

В поселке Черлак Омской области завтра, 31 октября, с 9 до 18 часов отключат электроэнергию. Как сообщили в социальных сетях районной администрации, на местной электростанции пройдут плановые работы. Также из-за отключения электричества в поселке не будет работать водопровод.

Полный список адресов, попадающих под отключение, во вложенном файле:

Отключение электроэнергии в Черлаке 31 октября

Ранее Город55 сообщал, что 1 ноября в Омске отключат воду на улице Богдана Хмельницкого. Рабочим потребуются сутки, чтобы заменить аварийный участок водопровода.

Десятки домов в Омске на сутки останутся без воды. Публикуем адреса
Узнать подробнее
#Общество#Отключение электричества#Отключение воды#Вода#Отключение#Свет#Черлакский район#Евгений Игишев#Черлак
Подпишитесь
Изнасилование в детдоме, рост заболеваемости коронавирусом, первый снег в Омске
Вчера, 08:39
«Попадают в зону действия». Омичи забили тревогу из-за вышки у детсада и поликлиники
Сегодня, 06:15
Ситуация прояснится позже. В Омске до сих пор не начали ремонтировать гимназию №88
Сегодня, 05:36
О чем молчат дети. Московский юрист планирует собрать информацию об омских интернатах
Сегодня, 02:53
Заметает. Омск встал в 7-бальные пробки во время снегопада
Сегодня, 03:23
Интеграцией омского метро в транспортную сеть решила заняться белорусская компания
Сегодня, 05:38