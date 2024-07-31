Град в День города, омич в сериале на ТНТ и суд из-за порнографии. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Новости №1. Стало известно, какая погода ожидает омичей на День города
Синоптики представили неутешительный прогноз погоды на День города, который пройдет уже в эту субботу. 3 августа воздух прогреется до +22…+27 днем и +14…+19 градусов ночью. На протяжении суток будут идти дожди, местами сильные, возможны грозы и град, а также усиление порывов ветра.
Новость №2. Омич Андрей Кондратьев снялся в сериале на ТНТ
12 августа на телеканале ТНТ состоится премьера третьего сезона сериала «Бедный олигарх», главные роли в котором исполнили Владимир Сычев м Максим Лагашкин. В съемках принял участие и омич Андрей Кондратьев, в сериале он сыграл учителя ОБЖ в сельской школе.
Новость №3. Пять омичей попали под суд за распространение порно
Куйбышевский районный суд вынес приговор мужчине и четырем женщинам за изготовление и распространение порнографии. Установлено, что в квартире, которую снимал омич, модели проводили онлайн-трансляции, во время которых исполняли задания зрителей за денежное вознаграждение. В результате суд назначил организатору группы 3 года и 6 месяцев лишения свободы, трем девушкам — 2 года и 8 месяцев, а еще одной — 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание им предстоит условно: организатору — в течение 2 лет 6 месяцев, а его «моделям» — 2 лет.