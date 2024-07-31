Град в День города, омич в сериале на ТНТ и суд из-за порнографии. Омск сегодня

Куйбышевский районный суд вынес приговор мужчине и четырем женщинам за изготовление и распространение порнографии. Установлено, что в квартире, которую снимал омич, модели проводили онлайн-трансляции, во время которых исполняли задания зрителей за денежное вознаграждение. В результате суд назначил организатору группы 3 года и 6 месяцев лишения свободы, трем девушкам — 2 года и 8 месяцев, а еще одной — 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание им предстоит условно: организатору — в течение 2 лет 6 месяцев, а его «моделям» — 2 лет.