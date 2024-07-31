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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

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Град в День города, омич в сериале на ТНТ и суд из-за порнографии. Омск сегодня

31 июля 2024, 14:15
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новости №1. Стало известно, какая погода ожидает омичей на День города

Синоптики представили неутешительный прогноз погоды на День города, который пройдет уже в эту субботу. 3 августа воздух прогреется до +22…+27 днем и +14…+19 градусов ночью. На протяжении суток будут идти дожди, местами сильные, возможны грозы и град, а также усиление порывов ветра.

Погода не щадит. В День города Омск накроет мощный ливень и град
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Новость №2. Омич Андрей Кондратьев снялся в сериале на ТНТ

12 августа на телеканале ТНТ состоится премьера третьего сезона сериала «Бедный олигарх», главные роли в котором исполнили Владимир Сычев м Максим Лагашкин. В съемках принял участие и омич Андрей Кондратьев, в сериале он сыграл учителя ОБЖ в сельской школе.

Премьера в следующем месяце. Актер из Омска Андрей Кондратьев снялся в сериале на ТНТ
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Новость №3. Пять омичей попали под суд за распространение порно

Куйбышевский районный суд вынес приговор мужчине и четырем женщинам за изготовление и распространение порнографии. Установлено, что в квартире, которую снимал омич, модели проводили онлайн-трансляции, во время которых исполняли задания зрителей за денежное вознаграждение. В результате суд назначил организатору группы 3 года и 6 месяцев лишения свободы, трем девушкам — 2 года и 8 месяцев, а еще одной — 2 года и 6 месяцев. Отбывать наказание им предстоит условно: организатору — в течение 2 лет 6 месяцев, а его «моделям» — 2 лет.

Транслировали на зарубежные сайты. Суд вынес приговор омичам за распространение порно
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