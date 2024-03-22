Ждем хорошей игры: защитник «Авангарда» Чмыхов — о предстоящем матче с «Локомотивом»

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Защитник омского «Авангарда» Артем Чмыхов рассказал о подготовке к четвертой игре с «Локомотивом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Матч пройдет сегодня, 22 марта, в Ярославле. Видеокомментарий хоккеиста опубликовали на youtube-канале «Авангард ТВ».
«В их рисунке игры ничего не меняется. Не думаю, что мы подстраиваемся. Играем в свою игру, выполняем, то, что нам говорит тренерский штаб. На первый план выходит концентрация», — поделился Артем.
«Авангард» уступает в серии со счетом 1:2. Омичи проиграли две домашние встречи (1:2 ОТ, 0:7), а затем победили на выезде — 2:1. Третий матч завершился в овертайме.
«Конечно, победы всегда помогают увереннее себя чувствовать. Стоит ждать хорошей игры с хорошей концентрацией от обеих команд. Будет интересно», — добавил Чмыхов.
Также мнением о предстоящем матче поделился нападающий «ястребов» Райан Спунер.
«Прошлый матч получился немного скучным. Но именно этого и стоит ожидать от встречи с таким соперником. Они хорошо играют в оборонительный хоккей. Нам надо терпеть и выжидать. Сегодня, думаю, нас ждет мало голов», — сообщил форвард.
Игра начнется в 19:30 по московскому времени.