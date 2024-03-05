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Омский «Авангард» сегодня в Тольятти проведет третий матч плей-офф против «Лады»

Омский «Авангард» сегодня в Тольятти проведет третий матч плей-офф против «Лады»

5 марта 2024, 03:57
Фото: ХК Авангард
Две домашние игры остались за «ястребами» — 5:1, 3:2 ОТ.

Омский «Авангард» сегодня, 5 марта, проведет третий матч в серии плей-офф против тольяттинской «Лады». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

«Ястребы» ведут в серии со счетом 2:0. В первом матче, омичи уверенно обыграли «Ладу» — 5:1. Шайбы у «Авангарда» забросили Бойков, Прохоркин, Буше, Игумнов и Гуляев. Под конец матча хоккеисты устроили массовую драку.

Вторая встреча выдалась более упорной. Омичи по ходу матча проигрывали со счетом 0:2, однако в третьем периоде смогли сравнять, а в дополнительное время нападающий «ястребов» Иван Николишин отправил шайбу в ворота тольяттинцев. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал этот поединок тяжелым.

Четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина также состоится в Тольятти. Матч пройдет 7 марта.

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#Спорт#Омск#Массовая драка#Матч#Шайба#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Плей-офф#Ястребы#Иван Николишин#Лада#Буше#Встреча#Серия
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