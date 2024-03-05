Омский «Авангард» сегодня в Тольятти проведет третий матч плей-офф против «Лады»

Вторая встреча выдалась более упорной. Омичи по ходу матча проигрывали со счетом 0:2, однако в третьем периоде смогли сравнять, а в дополнительное время нападающий «ястребов» Иван Николишин отправил шайбу в ворота тольяттинцев. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал этот поединок тяжелым.