Омский «Авангард» сегодня в Тольятти проведет третий матч плей-офф против «Лады»

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Омский «Авангард» сегодня, 5 марта, проведет третий матч в серии плей-офф против тольяттинской «Лады». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
«Ястребы» ведут в серии со счетом 2:0. В первом матче, омичи уверенно обыграли «Ладу» — 5:1. Шайбы у «Авангарда» забросили Бойков, Прохоркин, Буше, Игумнов и Гуляев. Под конец матча хоккеисты устроили массовую драку.
Вторая встреча выдалась более упорной. Омичи по ходу матча проигрывали со счетом 0:2, однако в третьем периоде смогли сравнять, а в дополнительное время нападающий «ястребов» Иван Николишин отправил шайбу в ворота тольяттинцев. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал этот поединок тяжелым.
Четвертый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина также состоится в Тольятти. Матч пройдет 7 марта.