gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Приметы

Выбрать дату
Октябрь
Разыскивают спасатели. В Омске пропал 51-летний мужчина с русыми волосами
О возможном местонахождении мужчины омичей просят срочно сообщить спасателям.
23 октября, 03:13
Выходит на связь, но не хочет учиться. В Омской области разыскивают студента
Родственники пропавшего заявили о нем в полицию.
9 октября, 03:27
В Омской области начали поиски 17-летнего парня с тату кинжала и розы на запястье
6 октября, 03:59
Сентябрь
Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают школьника со шрамом на лбу
7 сентября, 04:43
Июль
Исчезновение 15-летней школьницы в Омске: что известно на данный момент
24 июля, 03:38
Ищут волонтеры. В Омске два дня назад ушел из дома и не вернулся 16-летний школьник
12 июля, 08:18
Прошло больше месяца. В омском селе пропал мужчина с татуировкой на руке
9 июля, 06:31
Май
Ушел из дома и не вернулся. В Омске на прошлой неделе пропал 16-летний подросток
24 мая, 05:58
Апрель
Прошло больше 10 суток. В Омске продолжили поиски 31-летней девушки в красных штанах
2 апреля, 02:57
Февраль
Объявлен в розыск гражданин республики Казахстан, пропавший на пути в Омск
С заявлением в полицию обратились родители пропавшего — он никак не связывался с родителями уже 4 дня.
25 февраля, 12:21
Январь
В Омске начали поиски мужчины в серой кепке
Полиция и волонтеры ищут 48-летнего жителя Омска. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт.
29 января, 02:58
Поставил машину и не вернулся. Полицейские ищут омича, пропавшего в Армейском поселке
С заявлением о розыске в полицию обратился отец пропавшего — 17 января его сын не вернулся домой.
21 января, 03:31

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика