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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Омичи разыскивают пропавшего 13-летнего мальчика со шрамом на лбу

Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают школьника со шрамом на лбу

7 сентября 2024, 04:43
Фото: 1MI

Омичи разыскивают пропавшего 13-летнего мальчика со шрамом на лбу

Он ушел из дома на Левом берегу 6 сентября и не вернулся.

В Омске разыскивают 13-летнего мальчика. Как сообщили в полиции, 6 сентября он ушел из дома по улице Ватутина и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Новость о начале поисков появилась в группе Управления МВД России по Омской области, где также опубликовали фотографию ребенка.

Мальчик ушел из дома на Ватутина, 24Мальчик ушел из дома на Ватутина, 24
Мальчик ушел из дома на Ватутина, 24
Фото: Яндекс. Карты

Приметы мальчика следующие: на вид ему 13 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые, слева на лбу шрам двух сантиметров.

Школьник был одет в красную кофту с капюшоном, синие спортивные штаны и фиолетово-белые кроссовки.

Управление МВД России по Омской области просит тех, кто что-то знает о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 102, 79-31-02, 8-908-312-61-58.

Обновлено: мальчик вернулся домой, с ним все хорошо.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Ольга Скворцова#Полиция#Омск#Школьник#Поиск#Пропал ребенок#Пропажа#Приметы
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