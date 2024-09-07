Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают школьника со шрамом на лбу

В Омске разыскивают 13-летнего мальчика. Как сообщили в полиции, 6 сентября он ушел из дома по улице Ватутина и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Новость о начале поисков появилась в группе Управления МВД России по Омской области, где также опубликовали фотографию ребенка.