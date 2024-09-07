Внимание, пропал ребенок! В Омске разыскивают школьника со шрамом на лбу

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В Омске разыскивают 13-летнего мальчика. Как сообщили в полиции, 6 сентября он ушел из дома по улице Ватутина и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Новость о начале поисков появилась в группе Управления МВД России по Омской области, где также опубликовали фотографию ребенка.
Приметы мальчика следующие: на вид ему 13 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые, слева на лбу шрам двух сантиметров.
Школьник был одет в красную кофту с капюшоном, синие спортивные штаны и фиолетово-белые кроссовки.
Управление МВД России по Омской области просит тех, кто что-то знает о местонахождении ребенка, сообщить по телефонам: 102, 79-31-02, 8-908-312-61-58.
Обновлено: мальчик вернулся домой, с ним все хорошо.