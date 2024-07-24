Исчезновение 15-летней школьницы в Омске: что известно на данный момент

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
15-летнюю школьницу объявили в розыск практически сразу после появления информации об ее исчезновении. Приметы девочки удалось установить по камерам видеонаблюдения, установленным рядом с гостиничным комплексом, куда ребенок приехал вместе со своими родителями.
Как отмечалось, пропавшая школьница была одета в серые расклешенные джинсы и футболку с принтом медведя, а при себе у нее был синий рюкзак и небольшая черная сумка для ношения через плечо.
Спустя сутки после исчезновения к разрешению ситуации подключился Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело. Предполагаемый район исчезновения (окрестности гостиницы, акватория и берег Иртыша), где в последний раз была замечена школьница, начали обследовать поисковые отряды и сотрудники МВД — в поисковых мероприятиях также задействовали дроны.
Позже ход следствия по делу, возбужденному СКР, взяла на контроль прокуратура. По словам отца девочки, оставшегося в Омске для ее поисков, ребенок скорее всего попал в беду: ранее пропавшая никогда не выключала телефон, а также могла связаться с близкими или друзьями. Отец девочки считает, что ее могли лишить возможности связаться с кем-либо. Кроме того, мужчина старается оказать всю возможную помощь поискам.
В ночь на 24 июля Парк Победы проверяли поисковые группы «ЛизаАлерт»: работу штаба свернули в 4 часа утра, но уже совсем скоро возобновят. Как сообщили представители поисково-спасательного отряда, к поискам присоединилось больше 100 человек.