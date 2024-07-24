Исчезновение 15-летней школьницы в Омске: что известно на данный момент

Позже ход следствия по делу, возбужденному СКР, взяла на контроль прокуратура. По словам отца девочки, оставшегося в Омске для ее поисков, ребенок скорее всего попал в беду: ранее пропавшая никогда не выключала телефон, а также могла связаться с близкими или друзьями. Отец девочки считает, что ее могли лишить возможности связаться с кем-либо. Кроме того, мужчина старается оказать всю возможную помощь поискам.