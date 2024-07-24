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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

иллюстрация

Исчезновение 15-летней школьницы в Омске: что известно на данный момент

24 июля 2024, 03:38
Фото: 1MI
иллюстрация

Омская полиция и волонтеры уже третьи сутки продолжают поиск пропавшей девочки

Первые сообщения об исчезновении девочки появились вечером 22 июля. Несмотря на усилие полиции и поисковиков ее местонахождение до сих пор неизвестно.

15-летнюю школьницу объявили в розыск практически сразу после появления информации об ее исчезновении. Приметы девочки удалось установить по камерам видеонаблюдения, установленным рядом с гостиничным комплексом, куда ребенок приехал вместе со своими родителями.

Как отмечалось, пропавшая школьница была одета в серые расклешенные джинсы и футболку с принтом медведя, а при себе у нее был синий рюкзак и небольшая черная сумка для ношения через плечо.

Спустя сутки после исчезновения к разрешению ситуации подключился Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело. Предполагаемый район исчезновения (окрестности гостиницы, акватория и берег Иртыша), где в последний раз была замечена школьница, начали обследовать поисковые отряды и сотрудники МВД — в поисковых мероприятиях также задействовали дроны.

Позже ход следствия по делу, возбужденному СКР, взяла на контроль прокуратура. По словам отца девочки, оставшегося в Омске для ее поисков, ребенок скорее всего попал в беду: ранее пропавшая никогда не выключала телефон, а также могла связаться с близкими или друзьями. Отец девочки считает, что ее могли лишить возможности связаться с кем-либо. Кроме того, мужчина старается оказать всю возможную помощь поискам.

В ночь на 24 июля Парк Победы проверяли поисковые группы «ЛизаАлерт»: работу штаба свернули в 4 часа утра, но уже совсем скоро возобновят. Как сообщили представители поисково-спасательного отряда, к поискам присоединилось больше 100 человек.

Отец пропавшей в Омске школьницы из Москвы назвал свою версию исчезновения девочки
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