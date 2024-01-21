Поставил машину и не вернулся. Полицейские ищут омича, пропавшего в Армейском поселке

Сотрудники полиции уже устанавливают возможные места появления пропавшего, однако омичи тоже могут помочь поискам — если вам известно местонахождение Магомеда Магомедовича или вам известна информация, способная помочь в розыске, то обратиться можно по телефонам 102, 79-33-02 или 8-902-822-67-63