Поставил машину и не вернулся. Полицейские ищут омича, пропавшего в Армейском поселке

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, пропавший Магомедов Магомед Магомедович 17 января оставил грузовой автомобиль на стоянке в Армейском поселке, но домой так и не вернулся.
Вместе с тем, опубликованы и приметы разыскиваемого: рост 160-165 см, темные волосы и плотное телосложение. Был одет в черную куртку и черную вязаную шапку.
Сотрудники полиции уже устанавливают возможные места появления пропавшего, однако омичи тоже могут помочь поискам — если вам известно местонахождение Магомеда Магомедовича или вам известна информация, способная помочь в розыске, то обратиться можно по телефонам 102, 79-33-02 или 8-902-822-67-63