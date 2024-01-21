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Омича, пропавшего в Армейском поселке, разыскивают полицейские

Поставил машину и не вернулся. Полицейские ищут омича, пропавшего в Армейском поселке

21 января 2024, 03:31
Фото: Midjourney

Омича, пропавшего в Армейском поселке, разыскивают полицейские

С заявлением о розыске в полицию обратился отец пропавшего — 17 января его сын не вернулся домой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, пропавший Магомедов Магомед Магомедович 17 января оставил грузовой автомобиль на стоянке в Армейском поселке, но домой так и не вернулся.

Вместе с тем, опубликованы и приметы разыскиваемого: рост 160-165 см, темные волосы и плотное телосложение. Был одет в черную куртку и черную вязаную шапку.

Сотрудники полиции уже устанавливают возможные места появления пропавшего, однако омичи тоже могут помочь поискам — если вам известно местонахождение Магомеда Магомедовича или вам известна информация, способная помочь в розыске, то обратиться можно по телефонам 102, 79-33-02 или 8-902-822-67-63

Фото разыскиваемогоФото разыскиваемого
Фото разыскиваемогоФото разыскиваемого
Фото разыскиваемого
Фото: Управление МВД России по Омской области
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