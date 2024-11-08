В Омске ищут мужчину, который больше недели назад ушел из дома и не вернулся

Posted 8 ноября, 02:23
Published 8 ноября, 02:23
Modified 8 ноября, 02:23
Updated 8 ноября, 02:23
В Омске ищут без вести пропавшего Тлектеса Касамбаева, сообщили накануне, 7 октября, в омской полиции. Мужчина 29 октября вышел из дома на улице 2-й Комсомольской и до сих пор не вернулся.
Тлеткесу Касамбаеву 48 лет, рост около 166 см, среднего телосложения, короткие черные волосы с проседью. Пропавший был одет в черные куртку и шапку, синие джинсы и черные ботинки. В полиции опубликовали фото мужчины:
Всех, кто что-либо знает о местоположении омича, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.
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