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Posted 8 ноября, 02:23

Published 8 ноября, 02:23

Modified 8 ноября, 02:23

Updated 8 ноября, 02:23

Иллюстрация

В Омске ищут мужчину, который больше недели назад ушел из дома и не вернулся

8 ноября 2024, 02:23
Фото: 1MI. Иллюстрация
В полиции сообщили приметы пропавшего.

В Омске ищут без вести пропавшего Тлектеса Касамбаева, сообщили накануне, 7 октября, в омской полиции. Мужчина 29 октября вышел из дома на улице 2-й Комсомольской и до сих пор не вернулся.

Тлеткесу Касамбаеву 48 лет, рост около 166 см, среднего телосложения, короткие черные волосы с проседью. Пропавший был одет в черные куртку и шапку, синие джинсы и черные ботинки. В полиции опубликовали фото мужчины:

Фото: УМВД России по Омской области

Всех, кто что-либо знает о местоположении омича, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102.

Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек.

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#Евгений Игишев#Общество#Полиция#Пропажа#Приметы
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