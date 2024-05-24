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иллюстрация

Ушел из дома и не вернулся. В Омске на прошлой неделе пропал 16-летний подросток

24 мая 2024, 05:58
Фото: Город55
иллюстрация

На прошлой неделе в Омске ушел из дома и не вернулся 16-летний подросток

15 мая 16-летний подросток ушел из дома по улице Масленникова, 241, и не вернулся. Приметы: рост 195 см, худощавый, темные волосы. Одет в черную кофту с белым пятном на животе, черные широкие джинсы и разноцветные кеды Nike.

Накануне в паблике «Доброспас Омск» появилось сообщение о пропаже 16-летнего подростка. В среду, 15 мая, он ушел из дома по адресу: улица Масленникова, 241, и с тех пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 195 см, худощавого телосложения, темные волосы. Был одет в черную кофту с белым пятном на животе, черные широкие джинсы и разноцветные кеды Nike.

Просим всех, кому известно о местонахождении школьника, сообщить информацию по указанным в ориентировке отряда «Доброспас» телефонам.

Ранее Город55 рассказывал о пропаже 15-летней школьницы. Девочка ушла из дома по адресу улица Российская, 13 в микрорайоне Крутая Горка и не вернулась. Это произошло в воскресенье, 12 мая.

Коричневые джинсы и худи. В омском поселке Крутая горка пропала 15-летняя школьница
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