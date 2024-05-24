Ушел из дома и не вернулся. В Омске на прошлой неделе пропал 16-летний подросток

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Накануне в паблике «Доброспас Омск» появилось сообщение о пропаже 16-летнего подростка. В среду, 15 мая, он ушел из дома по адресу: улица Масленникова, 241, и с тех пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 195 см, худощавого телосложения, темные волосы. Был одет в черную кофту с белым пятном на животе, черные широкие джинсы и разноцветные кеды Nike.
Просим всех, кому известно о местонахождении школьника, сообщить информацию по указанным в ориентировке отряда «Доброспас» телефонам.
Ранее Город55 рассказывал о пропаже 15-летней школьницы. Девочка ушла из дома по адресу улица Российская, 13 в микрорайоне Крутая Горка и не вернулась. Это произошло в воскресенье, 12 мая.