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Posted Сегодня, 08:18

Published Сегодня, 08:18

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

иллюстрация

Ищут волонтеры. В Омске два дня назад ушел из дома и не вернулся 16-летний школьник

12 июля 2024, 08:18
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске два дня назад пропал 16-летний школьник в очках и красном поло

Юноша был одет в красно-белое поло и зеленые бриджи. Также он носит очки.

В паблике «Доброспас-Омск» появилось сообщение о пропаже 16-летнего школьника. Утром 10 июля он ушел из дома на улице Крупской, 36, и больше не вернулся.

Его приметы: рост примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые. Одет в красную футболку поло с белым воротником и рукавами. Бриджи зелено-серого цвета. На ногах — черно-серые сандалии.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят связаться по телефону 8-999-470-1008 или написать волонтерам.

Напомним, что ранее волонтеры сообщали о пропаже 33-летнего жителя села Нижнеиртышское Саргатского района. Мужчина исчез в пятницу, 5 июня. Его приметы: рост — 170 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы. На его правой руке есть татуировка — паутина с пауком.

Прошло больше месяца. В омском селе пропал мужчина с татуировкой на руке
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