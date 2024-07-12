Ищут волонтеры. В Омске два дня назад ушел из дома и не вернулся 16-летний школьник

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В паблике «Доброспас-Омск» появилось сообщение о пропаже 16-летнего школьника. Утром 10 июля он ушел из дома на улице Крупской, 36, и больше не вернулся.
Его приметы: рост примерно 160 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые. Одет в красную футболку поло с белым воротником и рукавами. Бриджи зелено-серого цвета. На ногах — черно-серые сандалии.
Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят связаться по телефону 8-999-470-1008 или написать волонтерам.
Напомним, что ранее волонтеры сообщали о пропаже 33-летнего жителя села Нижнеиртышское Саргатского района. Мужчина исчез в пятницу, 5 июня. Его приметы: рост — 170 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы. На его правой руке есть татуировка — паутина с пауком.