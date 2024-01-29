В Омске начали поиски мужчины в серой кепке

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
По данным от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», о местонахождении мужчины ничего не известно с 16 января. К публикации прикрепили фото мужчины.
Приметы мужчины: рост 180 сантиметров худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Он был одет в темно-синий пуховик, черные штаны, черные ботинки, на голове была темно-серая кепка.
Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.