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В Омске две неделе назад пропал худощавый мужчина в серой кепке

В Омске начали поиски мужчины в серой кепке

29 января 2024, 02:58
Фото: 1MI

В Омске две неделе назад пропал худощавый мужчина в серой кепке

Полиция и волонтеры ищут 48-летнего жителя Омска. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт.

По данным от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», о местонахождении мужчины ничего не известно с 16 января. К публикации прикрепили фото мужчины.

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Он был одет в темно-синий пуховик, черные штаны, черные ботинки, на голове была темно-серая кепка.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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#Общество#Полиция#Омск#Розыск#Пропавший#Поиски#Волонтеры#Мужчина#Приметы#ЛизаАлерт#Анастасия Чернобаева
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