Разыскивают спасатели. В Омске пропал 51-летний мужчина с русыми волосами

Posted 23 октября, 03:13
Published 23 октября, 03:13
Modified 23 октября, 03:22
Updated 23 октября, 03:22
В Омске продолжаются поиски 51-летнего омича, который исчез 12 октября. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома и с тех пор не выходил на связь с родными и друзьями.
Пропавший имеет следующие приметы: рост 187 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой и голубые глаза. В какой одежде он находился на момент исчезновения, пока неизвестно.
Поисковики активно работают над установлением местонахождения омича и обращаются к жителям города с просьбой об оказании помощи. Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
Ранее Город55 писал, что в Омске пропала 12-летняя девочка, позже выяснилось, что все это время она находилась у знакомой в Октябрьском округе.