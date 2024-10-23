gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 03:13

Published 23 октября, 03:13

Modified 23 октября, 03:22

Updated 23 октября, 03:22

В Омске пропал 51-летний мужчина с русыми волосами

Разыскивают спасатели. В Омске пропал 51-летний мужчина с русыми волосами

23 октября 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney

В Омске пропал 51-летний мужчина с русыми волосами

О возможном местонахождении мужчины омичей просят срочно сообщить спасателям.

В Омске продолжаются поиски 51-летнего омича, который исчез 12 октября. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома и с тех пор не выходил на связь с родными и друзьями.

Пропавший имеет следующие приметы: рост 187 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы с сединой и голубые глаза. В какой одежде он находился на момент исчезновения, пока неизвестно.

Поисковики активно работают над установлением местонахождения омича и обращаются к жителям города с просьбой об оказании помощи. Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

Ранее Город55 писал, что в Омске пропала 12-летняя девочка, позже выяснилось, что все это время она находилась у знакомой в Октябрьском округе.

Вышла из дома и не вернулась. В Омске разыскивают 12-летнюю школьницу в белой шапке
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Розыск#Пропавший#Новости#Волосы#Спасатели#Глаза#Поиск#Пропажа#Лиза Алерт#Приметы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика