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Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

иллюстрация

Прошло больше месяца. В омском селе пропал мужчина с татуировкой на руке

9 июля 2024, 06:31
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области месяц назад пропал мужчина с татуировкой на руке

Мужчина живет на улице Профильной в селе Нижнеиртышское Саргатского района. С 5 июня о нем нет никаких известий.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» начали поиски 33-летнего жителя села Нижнеиртышское Саргатского района. Мужчина пропал в пятницу, 5 июня.

Приметы пропавшего: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы. На правой руке татуировка — паутина с пауком.

Если вам известно местонахождение этого человека, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: 8-999-470-10-08.

Напомним, что в Омске пропал 38-летний работник, который уехал на вахту. С февраля волонтеры пытаются найти его. Последний раз он выходил на связь 4 числа.

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