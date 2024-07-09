Прошло больше месяца. В омском селе пропал мужчина с татуировкой на руке

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
Волонтеры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» начали поиски 33-летнего жителя села Нижнеиртышское Саргатского района. Мужчина пропал в пятницу, 5 июня.
Приметы пропавшего: рост — 170 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы. На правой руке татуировка — паутина с пауком.
Если вам известно местонахождение этого человека, пожалуйста, сообщите об этом по телефону: 8-999-470-10-08.
Напомним, что в Омске пропал 38-летний работник, который уехал на вахту. С февраля волонтеры пытаются найти его. Последний раз он выходил на связь 4 числа.