Выходит на связь, но не хочет учиться. В Омской области разыскивают студента

Как рассказали в омской полиции, в Омском районе разыскивают 17-летнего студента, который пропал 1 октября, выйдя из общежития «Омского аграрно-технологического колледжа». С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Юноша время от времени выходит на связь с родственниками, он уверяет их, что с ним все в порядке, но не собирается возвращаться к учебе.