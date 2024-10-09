Выходит на связь, но не хочет учиться. В Омской области разыскивают студента

Posted 9 октября, 03:27
Published 9 октября, 03:27
Modified 9 октября, 03:37
Updated 9 октября, 03:37
Как рассказали в омской полиции, в Омском районе разыскивают 17-летнего студента, который пропал 1 октября, выйдя из общежития «Омского аграрно-технологического колледжа». С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Юноша время от времени выходит на связь с родственниками, он уверяет их, что с ним все в порядке, но не собирается возвращаться к учебе.
Полиция уже начала поиски и обратилась за помощью к омичам. Приметы разыскиваемого: рост 160 см, худощавое телосложение и темно-русые волосы. В момент исчезновения он был одет в темную кофту, штаны и кроссовки. Особая примета: татуировка в виде кинжала на запястье. Не исключено, что юноша сейчас находится именно в Омске. О его местонахождении можно сообщить в полицию 8-908-315-36-44 или 102.
Как уже писал Город55, поисками омича также занимаются волонтеры.