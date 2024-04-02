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Posted Сегодня, 02:57

Published Сегодня, 02:57

Modified Сегодня, 03:03

Updated Сегодня, 03:03

иллюстрация

Прошло больше 10 суток. В Омске продолжили поиски 31-летней девушки в красных штанах

2 апреля 2024, 02:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске пропала 31-летняя девушка в красных штанах

В группе «ДоброСпас-Омск» было указано, что девушка ушла из дома в среду, 20 марта.

20 марта в городе пропала 31-летняя омичка. Она вышла из дома по адресу: проспект Королева, дом 2а, и до сих пор не вернулась. Поисково-спасательный отряд «Доброспас Омск» активно ищет ее.

Приметы пропавшей: рост 170 см, одета в черную куртку до пояса, красные штаны и ботинки черного цвета.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, пожалуйста, свяжитесь с ПСО «ДоброСпас-Омск» по указанным в ориентировке телефонам.

Напомним, что 20 марта в Нефтяниках пропал 34-летний мужчина. На фотографии, которая прилагается к публикации, можно увидеть, что у пропавшего густая борода и короткие русые волосы.

Местонахождение неизвестно. В омских Нефтяниках пропал 34-летний мужчина
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