Прошло больше 10 суток. В Омске продолжили поиски 31-летней девушки в красных штанах

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
20 марта в городе пропала 31-летняя омичка. Она вышла из дома по адресу: проспект Королева, дом 2а, и до сих пор не вернулась. Поисково-спасательный отряд «Доброспас Омск» активно ищет ее.
Приметы пропавшей: рост 170 см, одета в черную куртку до пояса, красные штаны и ботинки черного цвета.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, пожалуйста, свяжитесь с ПСО «ДоброСпас-Омск» по указанным в ориентировке телефонам.
Напомним, что 20 марта в Нефтяниках пропал 34-летний мужчина. На фотографии, которая прилагается к публикации, можно увидеть, что у пропавшего густая борода и короткие русые волосы.