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Оплата

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2024
Омичей предупредили о возможных сбоях в оплате проезда 30 октября
30 октября в Омске ожидаются временные сбои в работе систем оплаты в общественном транспорте из-за плановых технических работ на платформе, обслуживающей NFC-таблички.
29 октября, 09:05
«Вуз теряет деньги». В ОмГУ отменили скидку за перезачет академической разницы
16 сентября, 06:00
Задолжали 633 млн. Омичей предупредили о перекрытии воды из-за роста долгов
3 июля, 07:24
Сбой прошивки и нестабильный софт: из-за чего чаще всего ломаются валидаторы в Омске
1 июля, 08:23
Ни тротуаров, ни денег. Суд обязал подрядчика вернуть 1,3 млн за работу в Калачинске
23 мая, 08:28
На треть больше. Количество омичей, получающих зарплату в ПСБ, увеличилось
Первая треть 2024 года продемонстрировала увеличение числа омичей, получающих зарплату на карту ПСБ — в сравнении с прошлым годом рост составил 33%.
17 мая, 06:33
В Омске выставили на продажу бизнес по прокату электросамокатов
22 апреля, 05:31
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
19 марта, 07:23
Клон-мошенник. Отдых в Абхазии обернулся заявлением в полицию для жительницы Тары
11 февраля, 13:14
Наказание за убийство, свадьба без жениха и вопрос проезда. Омск сегодня
30 января, 14:55
2023
Зарплаты до 45 тысяч. В омской таможне набирают сотрудников
29 ноября 2023, 03:48
Без комиссии. В омских детских садах продлили эксперимент с оплатой
Воспользоваться новой услугой смогут не все родители.
5 февраля 2023, 09:40
В Омске разыскивается женщина из-за оплаты покупок чужой банковской картой
Омичи не прекращают подбирать утерянные карты и оплачивать ими «билет в камеру».
4 февраля 2023, 03:50

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