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Без комиссии. В омских детских садах продлили эксперимент с оплатой

5 февраля 2023, 09:40
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске продлили эксперимент по оплате детсадов без комиссии

Воспользоваться новой услугой смогут не все родители.

В декабре прошлого года в Омске стартовал пилотный проект по онлайн-оплате детских садов на Региональном портале государственных услуг.

Сервис был доступен родителям, чьи дети посещают детские сады № 345, 259, 157, 396, 397. Эксперимент подразумевает оплату без комиссии. Действие пилотного проекта продлили до 31 марта 2023 года, сообщает облправительство.

Инструкция для родителей: на главное страницы Регионального портала госуслуг выбрать раздел «Оплата», перейти на вкладку «Документы», добавить информацию о ребенке. Все операции можно увидеть в разделе «История платежей». Данные обновляются автоматически. Оплату можно провести с любого банка.

Также областное Минцифры принимает заявки от детских садов, которые еще не вошли в пилотный проект. Подробную информацию можно найти на сайте регионального правительства.

#Дети#Детский сад#Деньги#Оплата#Общество#Экономика#Город#Новости#Омск
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