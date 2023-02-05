Без комиссии. В омских детских садах продлили эксперимент с оплатой

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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В декабре прошлого года в Омске стартовал пилотный проект по онлайн-оплате детских садов на Региональном портале государственных услуг.
Сервис был доступен родителям, чьи дети посещают детские сады № 345, 259, 157, 396, 397. Эксперимент подразумевает оплату без комиссии. Действие пилотного проекта продлили до 31 марта 2023 года, сообщает облправительство.
Инструкция для родителей: на главное страницы Регионального портала госуслуг выбрать раздел «Оплата», перейти на вкладку «Документы», добавить информацию о ребенке. Все операции можно увидеть в разделе «История платежей». Данные обновляются автоматически. Оплату можно провести с любого банка.
Также областное Минцифры принимает заявки от детских садов, которые еще не вошли в пилотный проект. Подробную информацию можно найти на сайте регионального правительства.