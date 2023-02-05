Без комиссии. В омских детских садах продлили эксперимент с оплатой

Инструкция для родителей: на главное страницы Регионального портала госуслуг выбрать раздел «Оплата», перейти на вкладку «Документы», добавить информацию о ребенке. Все операции можно увидеть в разделе «История платежей». Данные обновляются автоматически. Оплату можно провести с любого банка.