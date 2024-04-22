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Published Сегодня, 05:31

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В Омске выставили на продажу бизнес по прокату электросамокатов

22 апреля 2024, 05:31
Фото: 1MI
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Всего в наличии почти сотня самокатов. Они оборудованы модулями с сим-картами для отслеживания передвижения и оплаты.

В Омске выставили на продажу кикшеринговый бизнес из 94 самокатов Сity-bird SН2. Стоимость одного составляет 35 тысяч рублей. Минимальная продажа от 30 штук.

«Действующий шеринг самокатов от крупнейшей федеральной компании LITE, самокаты на линии, сейчас работают. Самокаты идут в комплекте с дополнительными сменными литиевыми батареями. Возможна смена города. Работаем по франшизе», — говорится в объявлении.

Причины продажи готового бизнеса не указаны. Собственник утверждает, что все самокаты прошли предпродажную подготовку, на них стоят модули с сим-картами для контроля за передвижением и оплатой.

Отметим, что в Омске также работает кикшеринговый сервис Whoosh. Сезон проката открылся в начале апреля.

Сезон открыт. В Омске в прокат вышли больше 2 тысяч самокатов
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Оплата#Прокат#Электросамокаты
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