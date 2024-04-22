В Омске выставили на продажу бизнес по прокату электросамокатов

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В Омске выставили на продажу кикшеринговый бизнес из 94 самокатов Сity-bird SН2. Стоимость одного составляет 35 тысяч рублей. Минимальная продажа от 30 штук.
«Действующий шеринг самокатов от крупнейшей федеральной компании LITE, самокаты на линии, сейчас работают. Самокаты идут в комплекте с дополнительными сменными литиевыми батареями. Возможна смена города. Работаем по франшизе», — говорится в объявлении.
Причины продажи готового бизнеса не указаны. Собственник утверждает, что все самокаты прошли предпродажную подготовку, на них стоят модули с сим-картами для контроля за передвижением и оплатой.
Отметим, что в Омске также работает кикшеринговый сервис Whoosh. Сезон проката открылся в начале апреля.