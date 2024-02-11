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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

иллюстрация

Клон-мошенник. Отдых в Абхазии обернулся заявлением в полицию для жительницы Тары

11 февраля 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

В Омской области мошенники под видом сайта санатория выманили деньги у женщины

Планы на отдых пришлось срочно менять: под маской сайта курорта-санатория прятались мошенники.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, очередной случай дистанционного мошенничества произошел в городе Тара: местная жительница 1973 года рождения перевела мошенникам больше 90 тысяч рублей. И, разумеется, вскрылось это все не сразу.

Как стало известно сотрудникам МВД, женщина планировала провести отпуск в Абхазии: она долго выбирала и искала наиболее выгодные предложения в Интернете, в конечном итоге наткнувшись на злополучный сайт — потерпевшая оставила свои контактные данные для связи с якобы «менеджером».

Через некоторое время женщине перезвонил «менеджер» и сообщил, что заявка на бронирование принята и предложил перейти для удобства обсуждения всех моментов услуги в мессенджер. «Прейскурант услуг» и «инструкцию к оплате» мошенники направили туда же. Примечательно одно из условий якобы бронирования: оплату необходимо внести в течение двух часов.

К сожалению, злоумышленникам удалось убедить женщину: за путевку она все-таки заплатила. Обман вскрылся позже: через некоторое время планы изменились и потерпевшая приняла решение вернуть деньги — однако все контактные телефоны «санатория» молчали.

Мошенников уже разыскивают — следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а полицейские устанавливают все детали случившегося: уже сейчас сообщается о версии с клоном сайта (минимальные отличия от настоящего при похожем интернет-адресе).

По обычаю. Мошенник из Москвы обворовывал омичей на рынке и попал под стражу
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#Происшествия#Мошенничество#Новости#Тара#Путевка#Оплата#Сайт#Курорт#Илья Скобин
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