Клон-мошенник. Отдых в Абхазии обернулся заявлением в полицию для жительницы Тары

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, очередной случай дистанционного мошенничества произошел в городе Тара: местная жительница 1973 года рождения перевела мошенникам больше 90 тысяч рублей. И, разумеется, вскрылось это все не сразу.
Как стало известно сотрудникам МВД, женщина планировала провести отпуск в Абхазии: она долго выбирала и искала наиболее выгодные предложения в Интернете, в конечном итоге наткнувшись на злополучный сайт — потерпевшая оставила свои контактные данные для связи с якобы «менеджером».
Через некоторое время женщине перезвонил «менеджер» и сообщил, что заявка на бронирование принята и предложил перейти для удобства обсуждения всех моментов услуги в мессенджер. «Прейскурант услуг» и «инструкцию к оплате» мошенники направили туда же. Примечательно одно из условий якобы бронирования: оплату необходимо внести в течение двух часов.
К сожалению, злоумышленникам удалось убедить женщину: за путевку она все-таки заплатила. Обман вскрылся позже: через некоторое время планы изменились и потерпевшая приняла решение вернуть деньги — однако все контактные телефоны «санатория» молчали.
Мошенников уже разыскивают — следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», а полицейские устанавливают все детали случившегося: уже сейчас сообщается о версии с клоном сайта (минимальные отличия от настоящего при похожем интернет-адресе).