Клон-мошенник. Отдых в Абхазии обернулся заявлением в полицию для жительницы Тары

Через некоторое время женщине перезвонил «менеджер» и сообщил, что заявка на бронирование принята и предложил перейти для удобства обсуждения всех моментов услуги в мессенджер. «Прейскурант услуг» и «инструкцию к оплате» мошенники направили туда же. Примечательно одно из условий якобы бронирования: оплату необходимо внести в течение двух часов.