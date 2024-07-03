Задолжали 633 млн. Омичей предупредили о перекрытии воды из-за роста долгов

С мая в «Водоканале» начали рассылать адресные уведомления потребителям. Каждый месяц жители частных домов получают от 100 до 300 таких уведомлений. 10–20% горожан после их получения сразу оплачивают счета, 50% — гасят задолженность частично, а остальные либо оформляют гарантийные письма, либо производят оплату при угрозе отключения.



При самовольном подключении к водопроводу на собственников накладываются штрафы и начисляется потребление по сечению трубы. Чтобы возобновить водоснабжение, абонентам нужно оплатить компании 25 тысяч рублей за отключение и подключение, а также оформить самовольно построенные коммуникации.



Напомним, что в прошлом году задолженность омичей перед «Водоканалом» составила 1 миллиард 63 миллиона рублей. Контролеры вручили 2 141 уведомление на сумму более 33 млн рублей, из которых было оплачено 1 743. Кроме того, люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогли погасить долг частями. За 11 месяцев 2023 года таким образом было выплачено 22,2 млн рублей.